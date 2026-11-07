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台中某國小驚傳隨機攻擊 9歲男童遭毆...檢方當庭逮捕聲押施暴男
台中市北屯區某國小4日傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生案件，1名9歲男童遭毆打，民眾也拍下男子持棍畫面引起家長恐慌，校方表示已由家長陪同就醫，警方發現男子情緒不穩，報請檢方指揮，台中地檢署6日依恐嚇、對兒童傷害等罪將這名呂姓男子當庭逮捕、聲請羈押獲准。
台中地檢說，第五分局6日報請偵辦，檢察長洪家原相當重視，指派檢察官倪婕恩指揮警方蒐集相關事證，通知呂男到案，並扣得涉案木棍。
中檢說，檢察官訊問後，認定呂男涉犯恐嚇公眾、成年人故意對兒童犯傷害等犯罪嫌疑重大，並有串供、反覆實施之虞，經當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押獲准。
校方說，4日下午5時許正是放學時間，這名男子（47歲）突持棍棒攻擊準備上家長車輛的學生，家長和校方都立即報案。警方循線查該男子身分，並一路追查到該男子家裡，同時查扣涉案木棒，男子則情緒不穩。
校方也說，受波及學生已由家長陪同就醫治療，但受到不小驚嚇。學校除了陪伴關懷學童與家長，並已完成校園安全通報及轄區派出所報案程序，會全力配合警方後續偵辦。
警方指出，配合校方啟動學童關懷及安全防護機制，警方今天起加強校園周邊護童勤務，維護校園周邊環境安全。
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