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疑非法棄置「覆土滅證」！烏山頭水庫旁挖出廢棄物飄刺鼻臭味…環團憂影響用水

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲／台南報導

<a href='/search/tagging/2/環團' rel='環團' data-rel='/2/225344' class='tag'><strong>環團</strong></a>舉發<a href='/search/tagging/2/烏山頭水庫' rel='烏山頭水庫' data-rel='/2/179807' class='tag'><strong>烏山頭水庫</strong></a>旁偷埋有害<a href='/search/tagging/2/廢棄物' rel='廢棄物' data-rel='/2/103713' class='tag'><strong>廢棄物</strong></a>，昨開挖見不明廢土，籲檢警查辦。圖／環團提供
環團舉發烏山頭水庫旁偷埋有害廢棄物，昨開挖見不明廢土，籲檢警查辦。圖／環團提供

環保團體接獲檢舉，並以空拍發現台南烏山頭水庫保護區旁原掩埋場周邊，疑遭非法傾倒廢棄物、挖土機連夜覆土掩飾。昨與環境部南區環境管理中心、台南市環保局會同開挖六處，深度均約四公尺，其中四處發現埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物，並飄出刺鼻的有機揮發物化學惡臭，已採樣送驗，並調閱周邊監視器，追查來源及非法棄置行為人。

台灣水資源保育聯盟等環團表示，接獲檢舉後空拍發現疑似傾倒處已遭大面積覆土整平，挖土機藏匿周邊樹林，質疑有人企圖滅證。環團指出，該處距烏山頭水庫水質水量保護區約兩百公尺，擔心若掩埋物含重金屬、事業廢棄物或不明汙泥，恐經雨水沖刷滲入地下水，威脅民生及農業用水安全。

環保局表示，除追查廢棄物產源、清運業者及實際棄置行為人外，將持續調查土地所有權人及實際管理人是否知情或參與非法棄置行為，釐清相關責任。

環團表示，挖開覆土層後，底層翻出大量夾雜塑膠編織袋、廢建材、各類複合廢棄物及深黑色不明泥土，且有明顯濃烈、具刺激性化學惡臭，顯示掩埋物絕非單純營建剩餘土石方，極可能夾雜有害事業廢棄物。

由於此處位處地下水與水庫水質極敏感帶，下方即為積水池，離大台南數百萬人飲用水源的烏山頭水庫僅兩百公尺，應依廢棄物清理法第四十六條刑事重罪偵辦，檢警調應防範涉案人員串證與脫產，並盡速主動公布完整的重金屬、毒性溶出及化學成分檢驗數據。另外，為防止降雨沖刷鬆動的有害汙染物至下游，環保局應責令立即覆蓋防雨防滲帆布，限期挖除清運、依法去化。

烏山頭水庫 臭味 廢棄物 環團 台南

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