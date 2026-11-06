影／上市正隆紙廠大園廠暗夜燒毀1800噸廢紙 桃市環保局不排除重罰

上市紙業正隆（1904）大園廠昨深夜11時餘戶外料堆突然起火，燒毀約1800噸廢紙，桃市消防局上午6時30分完全熄滅，所幸未延燒廠房、人員均安。桃園市環保局啟動空污監控，6分鐘研判下風處影響並通知居民；起火原因待查，若違反空污法，最高恐罰2500萬元。

正隆（1904）公司上午發布重大訊息指出，大園廠C廠區戶外料堆於11月5日晚間11時04分因不明原因起火。消防人員接獲報案後，於晚間11時14分迅速抵達現場灌救，火勢於11月6日凌晨0時35分受到控制。

經初步盤點，現場約有1800噸廢紙原料受火災波及，實際損失仍待進一步清查。正隆表示，這起火災並未延燒至廠房主體結構，廠內人員均安，工廠目前維持正常運作。受損原物料均已投保，後續將待確認實際損失後，向保險公司申請理賠，對公司財務及業務並無重大影響。

桃園市環保局表示，11月5日晚間11時45分接獲消防局通報後，立即派遣稽查人員前往現場進行環境監控，經現場監測，未發現明顯異常。

由於戶外廢紙堆燃燒產生大量濃煙，環保局隨即啟動「空污事件監控系統2.0」，透過科技調度，在6分鐘內完成下風處影響範圍研判，並同步通知大園區公所、教育局及社會局，轉知可能受影響區域的居民、學校及社會照護單位，提醒緊閉門窗、減少外出，避免吸入火災產生的煙霧。

至於起火原因，環保局表示，仍須等待消防局火災調查結果進一步釐清。後續將依火調結果及相關事證，確認正隆是否涉及違反空氣污染防制法相關規定。

環保局指出，若查證火災現場黑煙逸散違反空污法第32條規定，最高可處新台幣500萬元罰鍰；若業者涉及突發事故，未依規定切實執行緊急應變措施計畫，最高可處新台幣2000萬元罰鍰。若兩項違規均經查證成立，最高合計可處2500萬元罰鍰。

此外，火災後留下大量受損廢紙及相關廢棄物，環保局已要求正隆公司委託經主管機關核准設立的合法清除、處理機構妥善清理，避免廢棄物處置不當造成二次環境污染。

上市紙業正隆（1904）大園廠昨深夜11時餘戶外料堆突然起火，燒毀約1800噸廢紙，火勢直到今晨6時35分撲滅，消防局出動消防機器人前往火場射水。記者陳恩惠／翻攝

上市紙業正隆（1904）昨深夜戶外料堆突然大火，桃園市環保局據報，立即派遣稽查人員前往現場進行環境監控，經現場監測，未發現明顯異常。記者陳恩惠／翻攝