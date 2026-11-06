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尷尬！龜山遊覽車擦撞壽山巖觀音寺牌樓 卡陡坡動彈不得
桃園市龜山區壽山巖觀音寺外今(6)日發生車禍，一台遊覽車疑似未留意車輛高度與周邊空間，當場撞上牌樓，動彈不得。龜山警分局獲報到場處理，所幸無人傷亡。由於牌樓位於陡坡上，路幅也較狹窄，當地人經過都會特別留意，讓目擊者見狀直呼「這司機一定不是這裡人」。
龜山分局表示，55歲吳姓男子駕駛遊覽車行經壽山巖觀音寺牌樓前時，疑因未注意車輛高度與周邊空間，不慎擦撞牌樓結構。所幸事故未造成任何人員傷亡。
經警方到場實施酒測檢查，駕駛酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。
龜山分局特別呼籲，大型車輛車身高、視線死角多，行經不熟悉路段、牌樓、涵洞或狹窄路段時，駕駛人務必提早確認限高標誌、周邊設施及車輛高度，減速慢行並保持警覺，以確保行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：尷尬！龜山遊覽車擦撞壽山巖觀音寺牌樓 卡陡坡動彈不得
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