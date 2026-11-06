影／國3基金匝道4車連環撞砂石車折甘庶 撞擊瞬間影像曝

國3北上基金匝道口今天下午2時30分，胡男駕駛的砂石車開到入匝道口時失控猛烈追撞前方白色休旅車，再推推前車，砂車車再撞倒分隔島號誌桿後車子「折甘庶」，現場一片混亂，瞬間造成沙塵掩車、零件散落一地，共釀4車連環追撞，胡男被送醫，案由警方調查處理。

受到車禍影響，匝道出口處後方車流嚴重回堵，警方已採證調查處理，現還在排除事故中。

基隆市消防局下午2時30分獲報，國3北上基金匝道口4車連環追撞事故，消防人員趕至後，利用破壞機具將受困砂石車駕駛座胡男救出，砂石車車體對半折，整個變形，擋風玻璃碎裂、胡男意識清醒，身體多處擦挫傷，送醫治療。

被撞的休旅車駕駛向警方表示，當時等號誌時被後方車子猛烈撞擊，車內安全氣囊瞬間全爆開，嚇了一大跳，幸好他人沒有受傷。肇事胡男向警方說，因前車煞停他煞車不及撞上，肇事原因已由警方調查。

國3基金匝道4車連環撞砂石車折甘庶，撞擊瞬間影像曝煙塵瀰漫。記者游明煌／翻攝

國3基金匝道4車連環撞砂石車折甘庶，撞擊瞬間影像曝煙塵瀰漫。記者游明煌／翻攝