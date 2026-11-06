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影／38歲女子駕車逆向上台84快速路 迎面撞連結車當場死亡
一輛轎車今天凌晨原因逆向開上台84線東西向快速道路，台南下營段15公里處與聯結車衝撞後撞上右側護欄成廢鐵，38歲女駕駛當場死亡，聯結車駕駛多處外傷但意識清楚。肇事原因警方正在調查。
聯結車的行車記錄器顯示，原本行駛在內車道突然前方出現車燈高速接近，連結車駕駛要往右行駛時左側與轎車對撞，車體明顯搖晃。
麻豆警分局指出，當時42歲陳姓男子駕駛營業貨運聯結曳引車沿內側快車道西往東行駛，迎面撞上洪姓女子逆向行駛轎車。陳男受傷送醫，意識清醒，酒測值零。
消防人員表示，消防局勤務中心凌晨兩點24分接獲報案，出動麻豆與永康大橋特搜救護隊支援，到場發現轎車翻滾、車體零件散落一地。事故發生後道路封閉，14名救護人員使用破壞器材清除變形車體，花了一個小時才將夾在變形車體的女駕駛救出，但已明顯死亡。
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