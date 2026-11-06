影／北市怪女狂拆路邊車牌！1小時拔走25面牌 到案稱「好玩」

台北市士林區雙溪街一帶昨晚發生大量汽車車牌莫名遭拆卸丟在地上，警方獲報循線調查，發現28歲楊姓女子因「好奇、好玩」，竟用隨身的六角板手等工具，短短1小時內，一口氣拔掉停放在路邊停車格的15輛汽車、共25面車牌，並把車牌隨手放置地面，警詢後被依強制、毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

士林警方5日晚上7點多獲報，稱停放在雙溪街附近的車輛車牌莫名被拆卸、扔在地上，且周邊多輛汽車都有相同狀況，轄區芝山岩派出所員警趕抵，清點發現受害車輛高達15輛、被拆下的車牌多達25面，為防止車牌遺失或遭有心人士撿走，先把車牌帶回派出所保管，並通知受害車主領回。

警方調閱監視器畫面追查，發現楊女當天下午4點多，獨自步行經過河堤，竟掏出包包內六角扳手、老虎鉗等工具，短短1小時內連拆25面車牌，隨後徒步返家。

警方循線登門查訪，楊女坦承犯行，不過警方問拆車牌的動機，她語無倫次，僅聲稱是因為「好奇好玩」，警方聯繫家人得知楊女長期情緒不穩、偶有怪異行為，警詢後依強制、毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

台北市士林區雙溪街一帶昨天發生大量路邊停放汽車車牌遭拔除，警方擴大調閱監視器畫面，掌握楊女身分及住處，3小時內登門逮人。記者翁至成／翻攝

台北市士林區雙溪街一帶昨天發生大量路邊停放汽車車牌遭拔除，警方擴大調閱監視器畫面，掌握楊女身分及住處，3小時內登門逮人。記者翁至成／翻攝

台北市士林區雙溪街一帶昨天發生大量路邊停放汽車車牌遭拔除，警方擴大調閱監視器畫面，掌握楊女身分及住處，3小時內登門逮人。記者翁至成／翻攝