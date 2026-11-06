影／敬酒糾紛！桃園某酒店酒客鬧事 快打25警對空鳴4槍及時壓制

桃園區寶山街某酒店今天凌晨爆發酒後聚眾滋事，醉男因敬酒起糾紛竟撂人叫囂，加上圍觀民眾助勢，衝突一度升高。桃園警分局獲報派遣25名快打警力到場，員警對空鳴槍4發制止，將2名20歲黃、吳姓男子帶回偵辦，市長張善政力挺警方依法執勤。

桃園分局說明，今天凌晨1時17分勤務指揮中心接獲民眾報案，指桃園區寶山街某家酒店前有數十名民眾聚集叫囂，疑似發生糾紛。警方立即啟動快打部隊，派遣25名警力趕赴現場，防止衝突擴大。

員警抵達後，立即組成人牆喝止並隔開雙方，但現場酒醉男子仍持續高聲叫囂，加上周邊圍觀助勢民眾眾多，衝突情勢持續升高；員警在緊急狀況下果斷對空鳴槍4發，隨即將滋事人員壓制帶離，並實施小區域封鎖管制，後續驅散周邊民眾，穩定現場秩序。

警方指出，目前已將涉嫌滋事的黃姓及吳姓男子，均為20歲，依聚眾鬥毆等罪嫌偵辦，並持續調閱現場監視器及相關影像，追查其他涉案人員身分與違法事證，釐清是否有幫派組織介入。

警方強調，維護治安、保障民眾生命及身體安全是警察職責，對酒後滋事、聚眾喧鬧、挑釁及暴力脫序行為絕不寬貸，將依法果斷處置，也呼籲民眾飲酒應適量，切勿因酒後情緒失控而滋事，更不應以暴力或妨害公務行為挑戰執法底線。

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桃園市桃園區某酒店今晨因敬酒糾紛引發大亂鬥，桃園警分局出動快打部隊25名員警到場，對空鳴4槍及時壓制，帶回20歲鬧事的同齡黃姓、吳姓男子。記者陳恩惠／翻攝