台東民宿住客行竊撞見老闆娘衝後門逃逸 警掌握嫌犯偵辦

台東市一家民宿傳出竊案！一名男子疑似趁業者外出購買便當，持工具割破紗窗，再伸手開鎖進入屋主住處，沒想到老闆娘提前返家，當場撞見男子，試圖上前攔阻卻遭對方甩開，男子隨即從後門逃逸。業者清點後發現財物損失約2萬元，已報警處理。警方表示，已掌握嫌犯身分，目前正積極偵辦中。

業者指出，3日中午有3男1女到民宿詢問住宿，因當時尚未到入住時間，原本請一行人在門外稍候，沒想到對方直接進入屋內聊天，最後留下住宿的是2名男子。隔天，其中一名男子提出續住要求，業者請對方先付款，男子卻不斷以各種理由拖延，讓業者感到不對勁。

民宿監視器畫面顯示，男子離開住宿空間後，轉往屋主住處方向，途中不時抬起左手遮住臉部，並在門前來回徘徊3分多鐘，之後才進入屋內。業者表示，當時自己外出購買便當，未料老闆娘提前返家，竟在屋內發現男子，立即上前阻止，卻遭對方甩開，男子隨即從後門逃離。

業者事後檢查發現，大門紗窗留有遭割破的痕跡，懷疑男子從破口伸手開鎖後進入屋內，經清點財物，損失約2萬元。業者已將監視器畫面提供警方，盼能盡速查明案情。

警方表示，案件已受理，並掌握嫌犯身分，目前正積極偵辦中。另呼籲民宿業者及一般住戶如發現可疑人士或異常情況，應提高警覺，注意周遭動態，必要時儘速報警處理，避免財物遭竊或發生其他意外。