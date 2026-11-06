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不爽他騎斑馬線 機車騎士「二度蓄意衝撞」撞飛YouBike男

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓機車騎士右轉時險些撞到斑馬線上騎YouBike的郭姓男子，雙方爆發口角，陳男不滿郭男離場，情緒失控意圖衝撞對方，不料第一次未撞成反而自摔，被嘲笑後又騎上人行道尾隨追撞。北市警方獲報到場，確認雙方當下不提告，但均有交通違規情形，依法開罰。

陳男尾隨，在路口試圖追撞郭男，孰料沒撞上反而自己連人帶車摔倒。記者翁至成／翻攝
陳男尾隨，在路口試圖追撞郭男，孰料沒撞上反而自己連人帶車摔倒。記者翁至成／翻攝

事發經過全被路人拍下上傳threads，稱「差點被波及，嚇到我得內傷，看行車記錄器看完胸悶。怎麼有這種爛人！ 機車違規在先，無腦騎上人行道狂飆直接把自行車騎士撞到飛起來，完全是肇事者、竟然還失控一直逼近理論。」

松山警方5日晚上7點多獲報，36歲郭男騎YouBike行經敦化北路、南京東路口，因騎在行人穿越道上，右轉的56歲陳姓機車騎士急煞、差點撞上，陳男認為腳踏車不該騎在斑馬線上，開口質問，卻遭郭男嗆聲。

陳男不滿尾隨，在路口試圖追撞郭男，孰料沒撞上反而自己連人帶車摔倒，陳男自認遭郭男嘲笑，起身後氣得發動「二次攻擊」，把機車騎上人行道追撞，兩人碰撞倒地，手和臉均有擦挫傷。

警方趕抵雙方已無爭執，表示不需就醫、不提告，均稱要回家；警方調閱監視器畫面釐清，確認郭男騎YouBike行駛行人穿越道，依道路交通管理處罰條例「在人行道或快車道行駛」，最高可罰1200元；至於陳男把機車騎上行人穿越道和人行道，依同條例開罰。

郭男事後無奈向警方表示，「他就是故意要撞我」，稱後續至醫院驗傷後將提告傷害罪。

陳男不滿發動二次攻擊，把機車騎上人行道追撞。記者翁至成／翻攝
陳男不滿發動二次攻擊，把機車騎上人行道追撞。記者翁至成／翻攝

事發經過全被路人拍下上傳threads，稱「差點被波及，嚇到我得內傷，看行車記錄器看完胸悶。怎麼有這種爛人！ 機車違規在先，無腦騎上人行道狂飆直接把自行車騎士撞到飛起來，完全是肇事者、竟然還失控一直逼近理論。」圖／截自threads
事發經過全被路人拍下上傳threads，稱「差點被波及，嚇到我得內傷，看行車記錄器看完胸悶。怎麼有這種爛人！ 機車違規在先，無腦騎上人行道狂飆直接把自行車騎士撞到飛起來，完全是肇事者、竟然還失控一直逼近理論。」圖／截自threads

陳男稱，不滿郭男騎YouBike在行人穿越道上，右轉時差點撞上，開口質問反遭對方嗆聲。記者翁至成／翻攝
陳男稱，不滿郭男騎YouBike在行人穿越道上，右轉時差點撞上，開口質問反遭對方嗆聲。記者翁至成／翻攝

斑馬線 YouBike 機車騎士 撞飛

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