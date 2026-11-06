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快改道！國3苑裡路段大貨車側翻木材散落 3車追撞雙向回堵嚴重

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號苗栗苑裡交流道南向路段，今（6）日上午9點多，發生一起大小車輛追撞事故，其中1輛載運木材大貨車側翻，大量木材散落北向車道並波及1小客車，幸未有人員受傷送醫紀錄，雙向車流回堵嚴重，目前現場還在排除中。

高公局中區養護分局表示，上午9點18分左右，國3南向156.4公里處發生2大貨車及1小客車追撞，其中2大貨車翻車事故占南向內外車道，散落物占北向內3車道，另波及1小客車，造成雙向皆回堵1公里，請用路人小心注意路況並盡量避開國道3號雙向苑裡路段，改走其他替代道路。

事故發生後，國道警察第2大隊與高公局中區養護分局派員至現場處理，並調派大型吊車及多輛拖吊車協助吊掛，現場也實施交通管制及疏導車流；由於封閉部分車道進行排除作業，影響的範圍較大，造成雙向車流回堵嚴重。

高公局中區養護分局呼籲，車輛裝載物品應綑紮牢固，避免掉落；此外用路人行駛國道時應注意前方車行狀況並保持安全距離，以維護行車安全。事故造成行車不便，尚請用路人配合與見諒；並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。

現場已調派大型吊車及多輛拖吊車協助吊掛作業，影響的範圍較大，造成雙向車流回堵嚴重。圖／民眾提供
現場已調派大型吊車及多輛拖吊車協助吊掛作業，影響的範圍較大，造成雙向車流回堵嚴重。圖／民眾提供

現場雙向皆回堵1公里，請用路人小心注意路況並盡量避開國道3號雙向苑裡路段，改走其他替代道路。圖／民眾提供
現場雙向皆回堵1公里，請用路人小心注意路況並盡量避開國道3號雙向苑裡路段，改走其他替代道路。圖／民眾提供

現場有大量木材散落北向車道，也造成北上車流回堵。圖／民眾提供
現場有大量木材散落北向車道，也造成北上車流回堵。圖／民眾提供

苗栗 國道

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