台84線轎車與聯結車衝撞變廢鐵 女駕駛夾車內當場死亡

台84線東向台南市下營區15公里處今天凌晨一輛轎車衝撞聯結車後撞上右側護欄成一團廢鐵，38歲女駕駛夾在車內當場死亡，43歲男性聯結車駕駛多處外傷但意識清楚。車禍發生原因警方正在調查。

消防人員表示，消防局勤務中心凌晨兩點24分接獲報案，出動麻豆與永康大橋特搜救護隊支援，到場發現轎車翻滾、車體零件散落一地。6車14名救護人員使用破壞器材小心清除變形車體，花了一個小時，才將夾在變形車體的女駕駛救出，但已明顯死亡。

有大貨車駕駛表示，台84線夜間車輛較少，許多駕駛人包括大型車也一樣高速飆車，甚至遇過有人把超跑開上去試車，有好幾次因為小車要超車「鬼切」且車速可能超過150公里，有雙黃線也不管，大車閃避也非常困難、非常危險，警方應該加強機動取締，才能有效遏阻。