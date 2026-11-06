影／豐原廟東夜市消費糾紛 老闆娘怒吼2客人：跪下

台中豐原廟東夜市昨晚爆消費糾紛，一名攤販老闆娘竟怒吼叫二名客人跪下，一男一女不理會對方即離開，路人看不下去錄影報警，員警到場時，雙方當事人已離開。

路人錄影畫面中，一名攤販老闆娘和一男一女客人在廟東夜市入口處附近疑似爭論，老闆娘不斷怒吼，還叫一男一女跪下，路人錄影PO網，許多網友說，這名老闆娘已不是首次和客人起衝突。

豐原分局頂街派出所昨天傍晚5時30分接獲民眾報案指稱，在中正路167巷口發生糾紛，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，惟員警到場時，現場已無爭執等情事，雙方當事人均已離開。

經了解，該起糾紛是攤商與顧客因商品購買問題產生消費糾紛與歧見，進而引發口角衝突，所幸未造成進一步事端。頂街派出所副所長張嘉文呼籲，民眾如遇消費糾紛，應保持冷靜，透過理性溝通或循合法管道尋求協助，切勿因一時情緒激動而發生衝突，以免衍生不必要的法律責任，如遇衝突或有安全疑慮，應立即撥打110報案，由警方到場協助處理，共同維護社會秩序。