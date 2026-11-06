快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣58歲譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治，她的孫兒僅輕微擦挫傷，事故發生原因與責任有待調查釐清。

警方調查，頭份警分局尖山派出所昨天11月5日上午7時許接獲報案，頭份市北田街25號前發生交通事故，警方立即趕赴現場查處。

警方表示，經初步調查，45歲的林姓男子昨天上午駕駛營業大貨車停放於路旁並開起歐翼車廂，自行操作堆高機從貨車前方倒車進入車道卸貨，當時譚姓婦人騎乘普通重型機車載送孩童沿北田街行駛，行經事故地點時與堆高機貨叉發生碰撞，經檢測林男酒測值為0，譚婦送醫後不治，孩童僅輕微擦挫傷，肇事原因刻正釐清中。

據了解，林姓男子有營業大貨車駕照、操作堆高機合格證照，譚姓婦人也有普通重機駕照，雙方都有合格證照，昨天清晨林姓男子從台中將泡麵等貨物載到頭份北田街一家公司卸貨，使用的堆高機是當地公司所有。但林男駕駛堆高機並未向監理機關申請臨時通行許可、違反道交條例32條，可罰鍰3000至9000元。

當地員工透露，發生意外的是外包貨車，平時都會開進旁邊空地卸貨，但昨天不巧車位被停滿，才會臨時停在外面卸貨。

頭份分局長郭譯隆呼籲，大型車輛於道路旁裝卸貨物時應依規定設置必要的安全警示及預防措施，另使用堆高機作業前應向監理機關申請登記領用牌證及臨時通行證憑證行駛道路，同時提醒機車騎士，行經大型車輛停靠或裝卸貨區域時務必減速慢行，注意車前狀況及周遭動態，切勿貿然穿越狹窄空間，共同防範交通事故發生。

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供
譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供
譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供
譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供
譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供

苗栗 機車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／大貨車載黃連木上路 路口轉彎勾扯電線竟把電桿拉歪

影／10年內第2次毒駕！高雄男毒駕拒檢狂逃撞轎車

駕駛人哩？國1西螺段離奇火燒車 小貨車「燒到剩骨架」不見駕駛人影

父母駕電動三輪車接女兒放學 遇9級風遭吹墜3公尺坑…母女溺斃父生還

相關新聞

影／豐原廟東夜市消費糾紛 老闆娘怒吼2客人：跪下

台中豐原廟東夜市昨晚爆消費糾紛，一名攤販老闆娘竟怒吼叫二名客人跪下，一男一女不理會對方即離開，路人看不下去錄影報警，員警到場時，雙方當事人已離開。

台東民宿住客行竊撞見老闆娘衝後門逃逸 警掌握嫌犯偵辦

台東市一家民宿傳出竊案！一名男子疑似趁業者外出購買便當，持工具割破紗窗，再伸手開鎖進入屋主住處，沒想到老闆娘提前返家，當場撞見男子，試圖上前攔阻卻遭對方甩開，男子隨即從後門逃逸。業者清點後發現財物損失約2萬元，已報警處理。警方表示，已掌握嫌犯身分，目前正積極偵辦中。

不爽他騎斑馬線 機車騎士「二度蓄意衝撞」撞飛YouBike男

陳姓機車騎士右轉時險些撞到斑馬線上騎YouBike的郭姓男子，雙方爆發口角，陳男不滿郭男離場，情緒失控意圖衝撞對方，不料第一次未撞成反而自摔，被嘲笑後又騎上人行道尾隨追撞。北市警方獲報到場，確認雙方當下不提告，但均有交通違規情形，依法開罰。

快改道！國3苑裡路段大貨車側翻木材散落 3車追撞雙向回堵嚴重

國道3號苗栗苑裡交流道南向路段，今（6）日上午9點多，發生一起大小車輛追撞事故，其中1輛載運木材大貨車側翻，大量木材散落北向車道並波及1小客車，幸未有人員受傷送醫紀錄，雙向車流回堵嚴重，目前現場還在排除中。

台84線轎車與聯結車衝撞變廢鐵 女駕駛夾車內當場死亡

台84線東向台南市下營區15公里處今天凌晨一輛轎車衝撞聯結車後撞上右側護欄成一團廢鐵，38歲女駕駛夾在車內當場死亡，43歲男性聯結車駕駛多處外傷但意識清楚。車禍發生原因警方正在調查。

影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

苗栗縣58歲譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治，她的孫兒僅輕微擦挫傷，事故發生原因與責任有待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。