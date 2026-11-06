影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

苗栗縣58歲譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治，她的孫兒僅輕微擦挫傷，事故發生原因與責任有待調查釐清。

警方調查，頭份警分局尖山派出所昨天11月5日上午7時許接獲報案，頭份市北田街25號前發生交通事故，警方立即趕赴現場查處。

警方表示，經初步調查，45歲的林姓男子昨天上午駕駛營業大貨車停放於路旁並開起歐翼車廂，自行操作堆高機從貨車前方倒車進入車道卸貨，當時譚姓婦人騎乘普通重型機車載送孩童沿北田街行駛，行經事故地點時與堆高機貨叉發生碰撞，經檢測林男酒測值為0，譚婦送醫後不治，孩童僅輕微擦挫傷，肇事原因刻正釐清中。

據了解，林姓男子有營業大貨車駕照、操作堆高機合格證照，譚姓婦人也有普通重機駕照，雙方都有合格證照，昨天清晨林姓男子從台中將泡麵等貨物載到頭份北田街一家公司卸貨，使用的堆高機是當地公司所有。但林男駕駛堆高機並未向監理機關申請臨時通行許可、違反道交條例32條，可罰鍰3000至9000元。

當地員工透露，發生意外的是外包貨車，平時都會開進旁邊空地卸貨，但昨天不巧車位被停滿，才會臨時停在外面卸貨。

頭份分局長郭譯隆呼籲，大型車輛於道路旁裝卸貨物時應依規定設置必要的安全警示及預防措施，另使用堆高機作業前應向監理機關申請登記領用牌證及臨時通行證憑證行駛道路，同時提醒機車騎士，行經大型車輛停靠或裝卸貨區域時務必減速慢行，注意車前狀況及周遭動態，切勿貿然穿越狹窄空間，共同防範交通事故發生。

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供

譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治。圖／民眾提供