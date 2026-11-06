快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／放火燒警車！汐警連夜跨區追到桃園 10小時火速逮嫌到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止警分局前昨天上午發生警用巡邏車突然起火事件，警方隨即成立專案小組全力展開調查。經調閱周遭監視器影像，專案小組連夜跨區追緝，於案發10小時內在桃園地區順利將李姓犯嫌拘捕到案。警方向來對挑戰公權力及危害公共安全之行為秉持零容忍態度，宣示對犯罪查辦到底、絕不寬貸。

昨天上午10時53分許，位於汐止區大同路二段的分局前側邊停車格內，一輛巡邏車底盤因不明原因突然起火。交通分隊人員接獲勤務派遣準備出門時發現火勢，第一時間拿取滅火器嘗試撲滅並同步通知消防隊到場協助，警消合力迅速控制火勢，未造成人員傷亡。

案發後汐止警分局迅速成立專案小組，積極調閱案發地點周遭影像資料。經仔細比對過濾，發現李姓男子（51歲）在案發前舉止異常，頻繁於現場周邊徘徊。專案小組隨即鎖定李嫌特徵與行蹤，並向士林地檢署申請核發拘票，發揮高效辦案精神，全面展開跨區追捕行動。

在專案小組連續多小時不眠不休的追查下，成功掌握李嫌逃逸路線。最終在昨晚10時11分，警方循線追蹤至桃園市觀音區吉祥街一帶，順利將李嫌拘提到案。從案發至破獲僅耗時約10小時。

警局表示，因逮捕時間正值法定夜間停止詢問期間，已先安排犯嫌休息，俟日間完成警詢以釐清具體犯案動機與過程後，將全案依涉犯公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。為貫徹嚴正執法立場，警方除將依法究辦外，亦將建請檢察官向法院聲請羈押並請求從重量刑，絕不容許違法分子心存僥倖。

許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏<a href='/search/tagging/2/警車' rel='警車' data-rel='/2/212127' class='tag'><strong>警車</strong></a>，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝
許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝

許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝
許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝

許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝
許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝

警車 汐止

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／10年內第2次毒駕！高雄男毒駕拒檢狂逃撞轎車

虛擬貨幣下注新北市長選舉 南部民眾涉賭博遭移送

大陸2男偷渡來台！主謀行前狂查資料、開通漫遊 一審今各判9月、6月

謊報兒子遭綁架…日本警官引同僚到場奪槍自轟 送醫失去意識

相關新聞

影／豐原廟東夜市消費糾紛 老闆娘怒吼2客人：跪下

台中豐原廟東夜市昨晚爆消費糾紛，一名攤販老闆娘竟怒吼叫二名客人跪下，一男一女不理會對方即離開，路人看不下去錄影報警，員警到場時，雙方當事人已離開。

不爽他騎斑馬線 機車騎士「二度蓄意衝撞」撞飛YouBike男

陳姓機車騎士右轉時險些撞到斑馬線上騎YouBike的郭姓男子，雙方爆發口角，陳男不滿郭男離場，情緒失控意圖衝撞對方，不料第一次未撞成反而自摔，被嘲笑後又騎上人行道尾隨追撞。北市警方獲報到場，確認雙方當下不提告，但均有交通違規情形，依法開罰。

快改道！國3苑裡路段大貨車側翻木材散落 3車追撞雙向回堵嚴重

國道3號苗栗苑裡交流道南向路段，今（6）日上午9點多，發生一起大小車輛追撞事故，其中1輛載運木材大貨車側翻，大量木材散落北向車道並波及1小客車，幸未有人員受傷送醫紀錄，雙向車流回堵嚴重，目前現場還在排除中。

台84線凌晨轎車衝撞聯結車成廢鐵 女駕駛夾車內當場死亡

台84線東向台南市下營區15公里處今天凌晨一輛轎車衝撞聯結車後撞上右側護欄成一團廢鐵，38歲女駕駛夾在車內當場死亡，43歲男性聯結車駕駛多處外傷但意識清楚。車禍發生原因警方正在調查。

影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

苗栗縣58歲譚姓婦人騎機車載讀國小的孫子上學，不料行經頭份市北田街時，與林姓男子操作的堆高機貨叉發生碰撞，譚婦倒地受傷，送醫不治，她的孫兒僅輕微擦挫傷，事故發生原因與責任有待調查釐清。

影／放火燒警車！汐警連夜跨區追到桃園 10小時火速逮嫌到案

新北市汐止警分局前昨天上午發生警用巡邏車突然起火事件，警方隨即成立專案小組全力展開調查。經調閱周遭監視器影像，專案小組連夜跨區追緝，於案發10小時內在桃園地區順利將李姓犯嫌拘捕到案。警方向來對挑戰公權力及危害公共安全之行為秉持零容忍態度，宣示對犯罪查辦到底、絕不寬貸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。