影／放火燒警車！汐警連夜跨區追到桃園 10小時火速逮嫌到案

新北市汐止警分局前昨天上午發生警用巡邏車突然起火事件，警方隨即成立專案小組全力展開調查。經調閱周遭監視器影像，專案小組連夜跨區追緝，於案發10小時內在桃園地區順利將李姓犯嫌拘捕到案。警方向來對挑戰公權力及危害公共安全之行為秉持零容忍態度，宣示對犯罪查辦到底、絕不寬貸。

昨天上午10時53分許，位於汐止區大同路二段的分局前側邊停車格內，一輛巡邏車底盤因不明原因突然起火。交通分隊人員接獲勤務派遣準備出門時發現火勢，第一時間拿取滅火器嘗試撲滅並同步通知消防隊到場協助，警消合力迅速控制火勢，未造成人員傷亡。

案發後汐止警分局迅速成立專案小組，積極調閱案發地點周遭影像資料。經仔細比對過濾，發現李姓男子（51歲）在案發前舉止異常，頻繁於現場周邊徘徊。專案小組隨即鎖定李嫌特徵與行蹤，並向士林地檢署申請核發拘票，發揮高效辦案精神，全面展開跨區追捕行動。

在專案小組連續多小時不眠不休的追查下，成功掌握李嫌逃逸路線。最終在昨晚10時11分，警方循線追蹤至桃園市觀音區吉祥街一帶，順利將李嫌拘提到案。從案發至破獲僅耗時約10小時。

警局表示，因逮捕時間正值法定夜間停止詢問期間，已先安排犯嫌休息，俟日間完成警詢以釐清具體犯案動機與過程後，將全案依涉犯公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。為貫徹嚴正執法立場，警方除將依法究辦外，亦將建請檢察官向法院聲請羈押並請求從重量刑，絕不容許違法分子心存僥倖。

許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝

許姓男子昨涉嫌放火燒巡邏警車，汐止警方昨晚連夜跨區桃園追緝，於案發10小時火速拘捕縱火嫌到案。記者王長鼎／翻攝