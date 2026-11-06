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蘭嶼雜草火警！消防灌救近7小時撲滅 2萬平方公尺草木燒光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣蘭嶼鄉昨下午發生雜草火警，開元港後方、獨木舟民宿附近空地突然起火，火勢一度伴隨濃煙不斷延燒，消防人員、義消、警員及海巡趕往灌救，直到晚間才完全撲滅，燃燒面積約2萬平方公尺，所幸沒有造成人員受困或傷亡。

消防局表示，火警於下午1時31分接獲通報，隨即派遣消防車2部、救護車1部及消防人員前往，另有義消投入協助，下午1時40分抵達現場，2時50分控制火勢，但因燃燒範圍廣大，仍持續進行灌救及殘火處理，直到晚間6時50分撲滅火勢，晚間7時52分完成殘火處理，消防人車於晚間8時03分返隊。

這起火警共出動消防人員3名、義消9名，另有海巡單位4人及警方1人協助現場處理，燃燒面積約2萬平方公尺。

當地居民表示，近期颱風帶來強風，海風吹送的鹽分可能附著在植物葉片上，導致部分植被枯萎、乾燥，加上東北季風助長火勢，火災才會從下午一路延燒到晚上。不過，詳細起火原因及延燒因素仍待消防調查。

蘭嶼開元港後方昨雜草火警，火勢伴隨濃煙不斷延燒，消防人員、義消、警員及海巡全力灌救至晚間才完全撲滅，燃燒面積約2萬平方公尺。圖／台東縣消防局提供
蘭嶼開元港後方昨雜草火警，火勢伴隨濃煙不斷延燒，消防人員、義消、警員及海巡全力灌救至晚間才完全撲滅，燃燒面積約2萬平方公尺。圖／台東縣消防局提供

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