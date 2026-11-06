彰化花壇鐵皮廠房深夜陷火海…屋內人員奔逃 燒2小時撲滅

彰化縣花壇鄉金墩街1間鐵皮廠房昨天深夜發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批人車趕往灌救，屋內人員均及時逃出，無人傷亡，到今天凌晨撲滅，起火原因由消防局調查中。

彰化縣花壇鄉金墩街1間鐵皮廠房昨天深夜發生住宅火警，消防局動用大批人車趕往灌救，屋內人員均及時逃出，無人傷亡，到今天凌晨撲滅，起火原因由消防局調查中。 圖／消防局提供

彰化縣消防局是在昨天深夜10時51分接獲報案，指花壇鄉金墩街發生工廠火警，立即調派消防車12輛、救護車1輛，消防人員26名趕往現場，由花壇分隊分隊長賴弘毅指揮搶救。

消防人員抵抵現場，發現是處舊廠房做住家的鐵皮建築，內部發出熊熊烈火，火舌伸吐，而且隔著窄巷就是一處工廠，屋內人員均已及時逃出，消防人員一邊滅火，一邊阻絕火勢避免波及工廠，到今天凌晨0時45分撲滅。

消防局指出，此一鐵皮建築總面積400平方公尺，燃燒樓地板250平方公尺，起火原因由消防局調查中。

彰化縣花壇鄉金墩街1間鐵皮廠房昨天深夜發生住宅火警，消防局動用大批人車趕往灌救，屋內人員均及時逃出，無人傷亡，到今天凌晨撲滅，起火原因由消防局調查中。 圖／消防局提供

彰化縣花壇鄉金墩街1間鐵皮廠房昨天深夜發生住宅火警，消防局動用大批人車趕往灌救，屋內人員均及時逃出，無人傷亡，到今天凌晨撲滅，起火原因由消防局調查中。 圖／消防局提供