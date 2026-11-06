影／上市紙廠正隆大園廠深夜火警 紙堆烈焰衝天41消防員灌救

桃園市大園區大工路上市公司正隆（1904）大園廠昨天深夜11時餘發生火警，戶外堆置紙類物料猛烈燃燒，火舌濃煙直竄夜空，消防局出動第三救災救護大隊大批人車馳往搶救，火勢於今天凌晨0時35分獲得控制，目前未延燒至建築物，起火原因待查。

119勤指中心昨天深夜11時4分接獲報案，表示位於大園區大工路正隆紙廠戶外堆置紙類區域冒出白色濃煙，隨即竄出小火苗，消防局據報，立刻派遣第三大隊大園分隊於報案10分鐘內趕抵先行搶救。

消防局說，起火位置位於廠區戶外堆置的紙類物料，現場火勢猛烈，隨著強勁的風勢，各個小紙堆間陸續竄出大量火焰，濃煙直衝夜空，火光照亮周邊廠區。擔心火勢延燒，立刻加派包括中壢、內壢、大竹、山腳、幼獅、新坡、桃園、草漯、華勛、蘆竹、觀音及青埔，還有局本部、第二、三搜救救助分隊支援，出動18輛消防車、1輛雲梯車、1輛救護車共41名救難救護人員前往。

根據消防局拍攝影像可知，起火區域闈廠區戶外堆放大量壓縮成方塊狀的紙類物料，部分以帆布覆蓋，形成一整排堆置區。火勢隨著風勢沿著紙堆四處延燒，周邊仍有大量未燃燒的紙類物料，消防人員只能持續灌救，築起火線避免火勢擴大。

這些看起來像紙漿的物料，從外觀研判，較可能是經過壓縮打包的回收廢紙，而非已經製成紙漿的原料。不過，實際材質及用途仍須由業者或消防單位確認。

成立於1954年、股票代號1904的正隆公司，是台灣規模最大的工業用紙與紙器大廠之一，也是全球百大紙業公司之一。公司主要業務涵蓋工業用紙、紙器及紙類加工品，旗下家庭用紙品牌「春風」是最具代表性的產品，為消費者熟悉的品牌。

正隆大園廠位於大園產業園區，主要產品為紙漿、紙及紙板。造紙產業大量使用回收紙作為原料，廢紙經過散漿、篩選及纖維處理後，重新製成紙漿，再加工為工業用紙及紙板。廠區戶外堆置大量紙類物料，與造紙廠原料供應及生產需求有關，但此次燃燒物是否為回收廢紙、紙容器回收物或其他紙類原料，仍待確認。

上市公司正隆（1904）紙廠大園廠昨深夜發生大火，桃市消防局第三救災救護大隊全力搶救，火勢在凌晨0時35分已獲得控制。記者陳恩惠／翻攝

上市公司正隆（1904）紙廠大園廠昨深夜發生大火，桃市消防局第三救災救護大隊全力搶救，火勢在凌晨0時35分已獲得控制。記者陳恩惠／翻攝

上市公司正隆（1904）紙廠大園廠昨深夜發生大火，桃市消防局第三救災救護大隊全力搶救，火勢在凌晨0時35分獲得控制。影／桃園市消防局提供