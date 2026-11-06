颱風天困消波塊 海巡救人後開單

薔琵颱風期間，高雄女子受困消波塊，海巡、警消搜救廿八分鐘救人送醫後，馬上到急診室開立舉發單；台東兩人在太麻里岸際戲水，未當場被攔，卻因影片上網遭海巡追查舉發。

十月廿三日下午，海巡在中山大學南岬頭執勤，接獲何姓男子求助，指李姓女友在消波塊附近失聯。海巡會同警消搜索、調閱監視器，約廿八分鐘後找到李女。她因強風吹襲失溫、腿部擦傷，搜救人員用長背板固定抬上岸送醫。

海巡緊急救人後，當場查明李女是闖入地方公告警戒區，隨後派員到醫院急診室開單、送達，由李女簽收後移送高雄市政府裁處。

台東太麻里曙光公園兩名民眾下海戲水，現場未被查獲。海巡廿三日在社群網站發現影片，確認警戒公告已生效，調閱道路監視器比對，找到兩人舉發，移送縣府裁處。

曾任岸巡的黃姓海巡官員說，海岸線太長，不可能處處有人看守，遇過十公里海岸線只五人執勤，清晨四點半就在岸邊守候。過去勸離會錄影，多數人看到海巡就離開；如今若能從網路影片確認違規及身分，原則上依法舉發。