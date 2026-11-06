裁罰落差 颱風闖警戒區47件 僅罰6件

海巡署去年起對颱風期間擅闖警戒區者逕行舉發，盼遏阻民眾冒險。圖為薔琵颱風期間，北海岸沿海浪高可達10多公尺，海巡署及警員在海邊管制民眾不能靠近海邊。聯合報系資料照

海巡署去年起對颱風期間擅闖警戒區者逕行舉發，移送地方政府依災害防救法裁處，盼遏阻民眾冒險。但海委會去年十一月公布階段統計，當時廿件舉發案，有九件因地方認定「情節輕微」不罰；今年截至十月廿九日舉發四十七件，僅六件裁罰、四十一件裁處中。

薔琵颱風期間，海巡署舉發十五件，宜蘭六件、花東七件，高雄、屏東各一件。墾丁有外籍遊客越過封鎖線準備下水；宜蘭南澳兩名男子開小貨車闖管制沙灘，未帶證件還得由警方查明身分；花蓮高巢農場四人擅闖，海巡出動四車八人查處。高雄一名女子受困消波塊，海巡、警消出動搜救。

去年八月釣客在堤防外遭大浪捲走，海巡署改變過去以勸導為主的作法，採「媒體公開勸導、現場逕予開單」，違規者移送地方政府，依災害防救法可處五萬至廿五萬元罰鍰。

然而，舉發案件移送地方政府後，部分卻未獲裁罰，讓原本要阻止民眾冒險的保命禁令，在最後一關打了折扣。海巡署統計，去年全年舉發廿七件，裁罰十件，另十七件未裁罰。海巡人員冒險在岸邊蒐證，最後罰不罰卻由地方決定，憂心民眾可能心存僥倖。

海委會主委管碧玲十月在行政院會提出裁罰落差，指出地方若不確實裁罰，將打擊第一線執法威信。閣揆卓榮泰表達全力支持，強調裁罰不是目的，而是遏止不當行為、保護國人安全，責成地方配合。

管碧玲點名新北市等地方政府要落實裁罰，新北市府表示，海巡移送案件須經陳述意見等調查程序，部分尚未結案，若違規事證明確，將依法裁處。

陳姓海巡人員說，有人颱風天仍愛觀浪、釣魚、戲水，浪高可能達四、五公尺，一旦遇險，不只危及自己，也得動員海巡、警消救援。