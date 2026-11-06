聽新聞
0:00 / 0:00

被控拿中資介選 退將臧幼俠交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

曾赴香港起立聆聽中華人民共和國國歌的退役少將臧幼俠，因違反兩岸人民關係條例，被裁罰停止百分之七十五的月退俸五年，檢調另查出他曾招攬選民赴陸，並於今年三月起在台灣舉辦多場餐會，要求與會者支持特定陣營，反對「獨派」勢力，高雄地檢署依反滲透法約談，複訊後聲押。高雄地院認無羈押必要，裁定七十萬元交保候傳，限制出境出海。

臧幼俠曾任國民黨黃復興黨部主委，目前為台灣振興中華民族文化暨經濟促進協會理事長、高雄市台灣振興中華民族暨文化促進協會實際負責人。

檢調查出，臧幼俠透過任職的協會，與中共中央統一戰線工作部直接指導與管理的「黃埔軍校同學會」合作，去年六月起，多次招攬軍校同袍、選民前往大陸，旅遊團抵達後，由各省統戰部、台辦及黃埔軍校同學會等官員安排接待，由中方全額支付食宿、交通、飲宴及參訪等行程費用。

今年三月起，因年底將舉行九合一大選，臧幼俠被控受中共資助及指示，在台灣舉辦多場餐會，要求與會者支持特定政黨候選人，不要支持特定「獨派」人選，企圖影響地方公職人員選舉的公平性與結果。

雄檢接獲情資，本月三日指揮調查局國安站、高雄市調查處等多個單位兵分多路搜索，在屏東、花蓮、新北、桃園、高雄、新竹等地搜索十四處、傳訊廿二人到案。其中郭姓幹部等五人經檢方複訊後，以五至十萬元交保，並限制出境。

臧幼俠部分因檢調懷疑其資金由陸方出資，有介選疑慮，依反滲透法聲押。法院開庭，認相關金流仍待釐清，臧無羈押必要，裁定七十萬元交保，並限制出境出海。

退將 交保 介選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

何秀綿涉賄選遭起訴 競辦：片面解讀

馬祖南竿疑幽靈人口介選　3人交保

里港鄉長參選人藍婉茜涉賄交保 屏檢認有重大不符恐涉串證

蘇震清兒媳藍婉茜涉賄20萬交保發文 屏檢批恐藉自媒體串證與事證不符

相關新聞

廣角鏡／空難救援演習逼真

新北市府與台北國際航空站昨在五股區微風運河舉行空難災害防救演習，模擬一架搭載百餘名旅客及六名機組員、從韓國金浦機場飛返台北松山機場的客機，因機械故障失控，迫降時機身斷裂，部分機體墜入河中，另有機身起火燃燒，造成大量傷亡。演習結合中央、地方、國軍及民間救援力量，檢驗跨機關通報、緊急搶救及災害應變能力，過程逼真。

颱風天困消波塊 海巡救人後開單

薔琵颱風期間，高雄女子受困消波塊，海巡、警消搜救廿八分鐘救人送醫後，馬上到急診室開立舉發單；台東兩人在太麻里岸際戲水，未當場被攔，卻因影片上網遭海巡追查舉發。

裁罰落差 颱風闖警戒區47件 僅罰6件

海巡署去年起對颱風期間擅闖警戒區者逕行舉發，移送地方政府依災害防救法裁處，盼遏阻民眾冒險。但海委會去年十一月公布階段統計，當時廿件舉發案，有九件因地方認定「情節輕微」不罰；今年截至十月廿九日舉發四十七件，僅六件裁罰、四十一件裁處中。

被控拿中資介選 退將臧幼俠交保

曾赴香港起立聆聽中華人民共和國國歌的退役少將臧幼俠，因違反兩岸人民關係條例，被裁罰停止百分之七十五的月退俸五年，檢調另查出他曾招攬選民赴陸，並於今年三月起在台灣舉辦多場餐會，要求與會者支持特定陣營，反對「獨派」勢力，高雄地檢署依反滲透法約談，複訊後聲押。高雄地院認無羈押必要，裁定七十萬元交保候傳，限制出境出海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。