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高雄鳥松某大樓7旬管理員墜樓亡 3小時後才發現
高雄市鳥松區今天下午發生墜樓事件，七旬大樓管理員自服務的大樓墜落，倒臥後花園，住戶發現後報警，警、消到場確認男子已經死亡，報請檢察官相驗確切死因。
警方了解，今天下午5時許，鳥松區某處大樓傳出男子墜樓，住戶在大樓後花園見男子倒臥地面無意識，趕緊報警。警、消到場發現他已經死亡。
據了解，70多歲的死者該棟大樓管理員，今天下午2時時許獨自搭電梯上樓，不久墜樓，直到約3小時後才被住戶發現倒臥後花園。
警方勘查現場無打鬥跡象，男子無明顯他殺的外傷，聯繫家屬並報請檢察官相驗，釐清確實死因。
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