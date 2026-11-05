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模擬客機迫降微風運河斷成兩截 新北市結合警消醫療聯手空難救援演習

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市政府與台北國際航空站今天下午在五股區微風運河，舉辦115年度空難災害防救演習，模擬重大空難事故發生後，中央、地方、國軍及民間救援力量結合，檢驗跨機關通報、緊急搶救及災害應變能力，提升重大災害應變戰力守護民眾生命安全。

新北市交通局交通安全科科長李友欽表示，這次演習模擬一架搭載110名旅客及6名機組員，由韓國金浦機場飛返台北松山機場的客機，因機械故障失去控制，迫降微風運河時機身斷裂，部分機體墜入河中，另有機身起火燃燒，造成20人傷亡。

新北市府獲報後立即啟動緊急應變機制，整合消防、警察、醫療及航空站等單位投入救援。包括消防人員滅火搶救、無人機空中搜索、機身吊掛及受困人員脫困，以及大量傷患檢傷分類、緊急醫療後送等，同步演練周邊交通管制、救災車輛動線維持，確保黃金救援時間不因交通受阻而延誤。

擔任此次演習統裁官的新北市副市長劉和然表示，空難救援不僅要搶時間，更考驗各單位協調整合能力。因此演習除實兵操演，也透過兵棋推演檢視災情通報、指揮調度及跨縣市支援機制，並納入旅客安置、家屬關懷、事故善後及不實訊息澄清等環節，讓救援工作從事故發生到後續照顧都能完整銜接。

交通局強調，災害無法預測，但應變必須超前部署。透過一次次貼近實際的演練，持續精進跨機關合作與救災效率，讓每一分救援能量都能在關鍵時刻發揮作用，為市民建立更安全、更有韌性的城市防護網。

台北國際航空站消防車到場支援。記者黃子騰／攝影
台北國際航空站消防車到場支援。記者黃子騰／攝影

救護人員將受困傷者救出。記者黃子騰／翻攝
救護人員將受困傷者救出。記者黃子騰／翻攝

客機迫降後斷成兩截並起火。記者黃子騰／攝影
客機迫降後斷成兩截並起火。記者黃子騰／攝影

空難演習爆炸畫面逼真吸睛。記者黃子騰／攝影
空難演習爆炸畫面逼真吸睛。記者黃子騰／攝影

現場出動無人機管制車。記者黃子騰／翻攝
現場出動無人機管制車。記者黃子騰／翻攝

吊車出動將斷裂的尾翼吊起。記者黃子騰／翻攝
吊車出動將斷裂的尾翼吊起。記者黃子騰／翻攝

空難 演習 微風

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