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駕駛人哩？國1西螺段離奇火燒車 小貨車「燒到剩骨架」不見駕駛人影

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國道一號北向228.5公里雲林西螺路段，今天中午12點許驚傳一輛白色小貨車，停靠在路肩，不明原因起火，火勢猛烈，雲林消防局獲報趕往灌救，順利撲滅，但離奇的是，這輛小貨車被燒得十分重，只剩骨架，警方在火場及車上卻一直不見駕駛蹤影。

駕駛是否逃離現場，或有其他不明原因。國道警察表示，將通知車主到案說明釐清，至於起火原因則由火調人員調查中。

今天中午12點8分左右，雲林縣消防局接獲報案，指國道一號雲林西螺路段，一輛停靠在路肩的白色小貨車起火燃燒，並竄出大量濃煙，火勢相當猛烈，在風勢助長下，車體形成一片火海，相當驚悚。

雲林縣消防局獲報，派遣西螺、莿桐、高鐵分隊2輛消防車、1輛救護車前往搶救，12點20分消防人員抵達現場立即佈線灌救，12點51分將火勢完全撲滅，消防人員和警方處理現場時，車上及現場附近卻找不到駕駛這輛貨車的司機，對於這輛車在現場停留多久？駕駛何以會逃離現場？感到不解。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，該車輛的車上載滿空鐵籠子，可能是載運雞隻的貨車，但現場未發現駕駛，將通知車主到案說明。至於確切起火原因，仍須由雲林縣消防局鑑定研判，並呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，避免車輛發生故障，維護自身及他人的行車安全。

國道一號西螺段一段貨車不明原因起火，被燒得只剩車體骨架，但離奇的是駕駛不見人影，警方進一步調查中。圖／雲林消防局提供
國道一號西螺段一段貨車不明原因起火，被燒得只剩車體骨架，但離奇的是駕駛不見人影，警方進一步調查中。圖／雲林消防局提供

國道一號西螺段一段貨車不明原因起火，被燒得只剩車體骨架，但離奇的是駕駛不見人影，警方進一步調查中。圖／雲林消防局提供
國道一號西螺段一段貨車不明原因起火，被燒得只剩車體骨架，但離奇的是駕駛不見人影，警方進一步調查中。圖／雲林消防局提供

國道一號西螺段一段貨車不明原因起火，離奇的是駕駛不見人影。圖／朱姓民眾提供
國道一號西螺段一段貨車不明原因起火，離奇的是駕駛不見人影。圖／朱姓民眾提供

火燒車 西螺 國道

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