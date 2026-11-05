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陽金公路邊坡工程叔姪工人墜20米2死 吊臂操作不慎撞山壁

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市陽金公路台二甲線金山5.2公里處，今天邊坡維護工程疑似李姓卡車起重機司機操作吊臂不慎擦撞山壁，造成站在吊臂載具上的30歲何姓男子，與何男的49歲叔叔自20公尺高的空中摔落地面，送醫急救後都不治。金山警分局封鎖現場探證，釐清事故發生原因，並通知勞檢單位釐清調查。

交通部公路局北區養護工程分局進行邊坡維護掛網噴泥土護坡工程，今天午1時55分，吊車司機李姓男子（67歲）操作卡車起重機施工時，吊臂不慎擦撞山壁，造成現場2名工程人員何姓男子（30歲）及其叔叔何姓男子（49歲）自約20公尺高處墜落受傷。

消防救護人員獲報後立即到場救援，其中30歲何男現場已無呼吸心跳，送往台大金山醫院急救，49歲何男則送往基隆長庚醫院救治。但兩人急救後都宣告不治。

金山警分局獲報員警前往現場處理，並配合消防救護人員進行救援及相關處置。員警到場後拉設封鎖線，進行現場勘查及蒐證，並將工程負責人及吊車司機帶返派出所釐清案情。

警方說，詳細事故發生原因及相關責任歸屬，尚待進一步調查釐清，並已通知家屬處理，何姓叔姪為來自南投的工程人員。

陽金公路邊坡工程慘劇2死，吊臂操作不慎撞山壁叔姪<a href='/search/tagging/2/工人' rel='工人' data-rel='/2/214658' class='tag'><strong>工人</strong></a>墜20米。記者游明煌／翻攝
陽金公路邊坡工程慘劇2死，吊臂操作不慎撞山壁叔姪工人墜20米。記者游明煌／翻攝

陽金公路邊坡工程慘劇2死，吊臂操作不慎撞山壁叔姪工人墜20米。記者游明煌／翻攝
陽金公路邊坡工程慘劇2死，吊臂操作不慎撞山壁叔姪工人墜20米。記者游明煌／翻攝

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