松下湖口廠大火尋獲第2名失聯者 受困機台下待驗DNA

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨近2時發生爆炸火警，火勢猛烈，消防人員歷經9小時40分鐘搶救才控制火勢。今天中午在A棟4樓發現一名失聯者，下午4點16分又在A棟1樓尋獲另一名失聯者，但兩人遺體均嚴重焦黑、無法辨識身分，後續將採集DNA確認。

據獲救員工昨天轉述，失聯的徐姓、姜姓男子分別在1樓及4樓產線工作，其中一人原本跟著同事逃生，卻在爆炸巨響後失去蹤影。消防人員研判兩人可能受困廠房內，但因爆炸造成部分建築物坍塌，鋼骨、鐵皮及管線經高溫燃燒後扭曲變形，救援通道受阻，增加搜救難度。

竹縣消防局今天啟動第二階段搜救任務，由第三大隊及新工分隊全體上班人員、湖口分隊2車3人，以及其他3個分隊派員支援，配合重型機具進行滅火及搜救，共出動12車、23名警消投入救災。

下午4點16分，搜救人員在A棟1樓捲曲機台下方尋獲另一名失聯者，但遺體嚴重焦黑、碳化，無法辨識身分，後續將採集DNA確認。

消防局今天啟動第二階段搜救任務，配合重型機具進行滅火及搜救。圖／消防局提供