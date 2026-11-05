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影／連鎖鐵板燒師傅爆衝突 他掏迷你瑞士刀恐嚇...警趕抵帶回派出所送辦
台北市中山區長安東路二段的大翔鐵板燒，今天凌晨3時許傳出員工互毆，彭姓男子與方姓男子在店內因工作細故爆發口角，隨後演變成肢體衝突，過程中方男不僅徒手抓傷彭男手臂，甚至掏出腰間的迷你瑞士刀威嚇，由於轄區派出所就在對面，員警獲報火速趕抵，雖雙方互不提告，警方仍依社會秩序維護法將二人裁罰。
警方調查，彭男（38歲）與方男（50歲）都是鐵板燒店員工，凌晨打烊整理之際，兩人因工作配合問題產生不快，方男情緒失控下，徒手朝彭男抓撕造成他手臂受傷，隨後更亮出隨身攜帶的迷你瑞士刀揮舞，店內其他員工見狀報警。
由於案發地點正對面就是長安東路派出所，員警獲悉不到一分鐘趕抵，及時制止衝突並將兩人隔開，確認雙方傷勢與衝突經過。
警方隨後將彭男和方男帶回派出所，雙方均表示不願提出傷害告訴，不過警方仍認定兩人在公共場所互相鬥毆、影響社會秩序，詢後依社維法第87條「互相鬥毆者」函送裁處。
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