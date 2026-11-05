影／保三扣逾千件未檢驗大陸燈具恐釀火災 雙11搶買燈具勿貪便宜

保三總隊第一大隊運用大數據分析高風險進口貨櫃並實施落地檢查，查獲業者企圖搶在雙11網購與年底裝潢旺季前，特意選在臨下班前提領貨櫃，以「雜貨夾帶」方式規避檢查，企圖闖關輸入未申報的大陸製各式燈具與照明設備，共查扣逾千餘件違規商品，全案依違反海關緝私條例移送財政部關務署基隆關審認裁處。

保三總隊調查，不法業者看準近期雙11購物節、年底裝潢及時下盛行的戶外露營熱潮，私運大量未申報的低價照明設備入境，查扣商品即包含露營與庭院常用的戶外太陽能燈具，透過落地檢查及時發現。

保三指出，經濟部標準檢驗局日前公告修正照明燈具等商品的相關檢驗規定，未經台灣BSMI安全認證的燈具一旦流入市場，極易因電氣或內部電池設計缺陷引發電流過載、過熱熔毀甚至走火；其光源也可能存在嚴重頻閃與藍光超標，在不知不覺中對民眾及學童的視力造成慢性視力危害。

保三總隊提醒，隨著跨境電商與集運興起，雙11期間網購市場充斥許多未經認證的照明電器。民眾不論是居家裝潢、或是購買戶外露營用品等各式燈具時，要認明經濟部標準檢驗局核發的「商品安全標章」與檢驗字號，切勿貪圖來路不明的破盤低價，並留意商品是否有完整的廠名、規格等法定標示，以免將「隱形炸彈」帶回家中。

保三扣逾千件未檢驗大陸燈具恐釀火災，雙11搶買燈具勿貪便宜。記者游明煌／翻攝

保三扣逾千件未檢驗大陸燈具恐釀火災，雙11搶買燈具勿貪便宜。記者游明煌／翻攝

保三扣逾千件未檢驗大陸燈具恐釀火災，雙11搶買燈具勿貪便宜。記者游明煌／翻攝

保三扣逾千件未檢驗大陸燈具恐釀火災，雙11搶買燈具勿貪便宜。記者游明煌／翻攝