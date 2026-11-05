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影／吊臂擦撞山壁！金山台二甲線邊坡工程出意外 2工人墜10米重傷

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山區台二甲線5.2公里處交通部公路局邊坡維護工程工地，今天下午吊車操作卡車起重機施工時，吊臂不慎擦撞山壁，造成現場2名工程人員自約10公尺高處墜落受傷，30歲何男現場已無呼吸心跳，送往台大金山醫院急救，49歲何男意識昏迷，送往基隆長庚醫院救治。

交通部公路局北區養護工程分局進行邊坡維護掛網噴泥土護坡工程，今天午1時55分，吊車司機李姓男子（67歲）操作卡車起重機施工時，吊臂不慎擦撞山壁，造成現場2名工程人員何姓男子（30歲）及何姓男子（49歲）自約10公尺高處墜落受傷。

消防救護人員獲報後立即到場救援，其中30歲何男現場已無呼吸心跳，送往台大金山醫院急救，49歲何男則送往基隆長庚醫院救治。

金山警分局獲報員警前往現場處理，並配合消防救護人員進行救援及相關處置。員警到場後拉設封鎖線，進行現場勘查及蒐證，並將工程負責人及吊車司機帶返派出所釐清案情。警方說，詳細事故發生原因及相關責任歸屬，尚待進一步調查釐清。

金山台二甲線邊坡維護出意外，吊車吊臂擦撞山壁2工程人員重傷。記者游明煌／翻攝
金山台二甲線邊坡維護出意外，吊車吊臂擦撞山壁2工程人員重傷。記者游明煌／翻攝

金山台二甲線邊坡維護出意外，吊車吊臂擦撞山壁2工程人員重傷。記者游明煌／翻攝
金山台二甲線邊坡維護出意外，吊車吊臂擦撞山壁2工程人員重傷。記者游明煌／翻攝

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