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影／士林驚悚車禍 6旬婦遭砂石車撞上捲車底...命大僅右腳骨折
台北市士林區社子市場今天發生驚悚的砂石車與腳踏車碰撞事故。58歲彌勒姓男子開砂石車準備前往工地，疑因視線死角，未注意同向右前方的68歲楊姓女騎士，直接從後面撞上，楊女連人帶車遭捲入車底受困，所幸經救出意識清醒，送醫檢視無須開刀，命大撿回一命。
士林警方今天中午12點52分獲報，彌勒男開空載的砂石車沿延平北路六段由南往北方向行駛，行經社子街口時，與同向行駛在右前方的楊女腳踏車發生碰撞。
彌男向警方供稱，因視線死角才沒看到腳踏車；而楊女一度受困車底，經警、消合力救出，她意識清楚，右腳遭重壓骨折、身體多處擦傷，送新光醫院急救後，評估無須進行手術開刀，隨後丈夫趕赴醫院照顧。
警方對彌勒男酒測與毒測，均無違法情形，駕照也正常。士林警方呼籲，大型車輛盲點多且存在內輪差風險，駕駛人行車時務必注意車前狀況與周邊路況。
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