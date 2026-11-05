民眾檢舉關廟區有地下牙醫，未具合法牙醫師資格卻提供牙科醫療。警方蒐證後昨天持法院搜索票上門，當場查獲多項牙科醫療器具、一名疑未具合法資格「醫師」及牙科助理正為患者醫療，今送檢方偵辦。

衛生局人員日前接獲民眾檢舉關廟有牙科密醫，查詢醫事管理系統確認檢舉地點並未申請設立醫療機構，涉違反「醫師法」，隨即通報警方共同查辦。

歸仁分局表示，獲報後高度重視，偵查隊經多日蒐證，並通知相關證人製作筆錄後，報請檢察官指揮偵辦，昨天持法院核發搜索票會同衛生局人員前往涉案處所搜索稽查，當場查獲疑似未具合法醫師資格人員及牙科助理，正對患者執行醫療行為。

現場查扣口腔鏡、鑷子、牙探針、牙科手機等多項牙科醫療器具，相關事證顯示涉案人員疑有「未具醫師資格而擅自執行醫療業務，已涉嫌違反醫師法相關規定」。

歸仁分局呼籲民眾就醫應選擇合法立案醫療院所，並確認執業人員具備合法醫事人員資格，切勿因價格便宜或方便而接受非法醫療服務，以免因醫療環境及人員專業資格不明，危害自身健康與安全。

台南關廟還有「牙科密醫」，警查扣多項牙科器具「醫師」及助理送辦。圖／警方提供