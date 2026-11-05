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浴火獲救！彰濱化工廠大火爆炸！員工受困頂樓生還原因曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化彰濱工業區線西區昨一間化學溶劑工廠發生大火，現場火勢猛烈，還數度傳出爆炸聲響，56歲范姓員工一度受困在廠房頂樓，四周遭火勢及濃煙包圍，最後在消防員協助下順利獲救。

參與救援的消防員指出，范男在起火第一時間就逃到陽台避難，並站在柱子旁等待救援，加上當時風向有助於驅散煙熱，倒塌的牆面也讓熱氣不易蓄積，才讓他在高溫火場中撐到雲梯車抵達。

范男被救出後，隨即送往彰化基督教醫院搶救。院方表示，患者到院時臉部及四肢有燒燙傷，占全身體表面積約30%，另有吸入性嗆傷，經插管及傷口處置後，因出現發燒現象，經輸液治療後送入燒燙傷中心，目前仍有生命危險，持續觀察中。

救援影片曝光可見，范男當時站在斷垣殘壁的頂樓等待救援，周遭瀰漫大量濃煙，消防員則在下方持續射水降溫，雲梯車緩緩靠近頂樓，最終順利將人救下。驚險過程宛如電影場景，也讓外界好奇，范男究竟如何在猛烈火勢中倖存。

消防第一大隊副大隊長江錦松指出，消防人員抵達現場時，發現廠房鍋爐附近起火，過程中發生4、5次爆炸。廠長當時告知有一名員工受困，位置在4樓控制室附近，但因火勢猛烈，廠房牆面及屋頂陸續燒塌。所幸范男在火勢發生時就已逃往陽台避難，並站在一根柱子旁等待救援，消防人員隨即調派雲梯車進入廠區救人。

和美消防分隊隊員林東進表示，當時他正在操作水車進行第一、二面的周界防護，一名員警拿著民眾拍攝的影片告知有人受困在建築物上方。他確認受困者位置後，立即通報現場指揮官，雲梯車抵達後，再以搖擺式砲塔持續射水，防護受困者周遭並降低火場溫度，確保受困者及雲梯車操作安全。

江錦松也說，消防人員當時透過過渡性防護射水，協助范男降溫、驅散濃煙，加上現場吹北北東風，有助於煙熱散去，廠房部分牆面倒塌，也使熱氣和濃煙不易蓄積，降低受困者受到直接熱煙侵襲的程度。

江錦松指出，消防員透過大聲公不斷提醒他留在原地等待，范男也展現強烈求生意志，始終堅持到雲梯車抵達，最終成功脫困。

彰化彰濱工業區線西區昨一間化學溶劑工廠發生大火，現場火勢猛烈，還數度傳出爆炸聲響，56歲范姓員工一度受困在廠房頂樓，四周遭火勢及濃煙包圍，最後在消防員協助下順利獲救。圖／彰化消防局提供
彰化彰濱工業區線西區昨一間化學溶劑工廠發生大火，現場火勢猛烈，還數度傳出爆炸聲響，56歲范姓員工一度受困在廠房頂樓，四周遭火勢及濃煙包圍，最後在消防員協助下順利獲救。圖／彰化消防局提供

彰化彰濱工業區線西區昨一間化學溶劑工廠發生大火，現場火勢猛烈，還數度傳出爆炸聲響，56歲范姓員工一度受困在廠房頂樓，四周遭火勢及濃煙包圍，最後在消防員協助下順利獲救。圖／彰化消防局提供
彰化彰濱工業區線西區昨一間化學溶劑工廠發生大火，現場火勢猛烈，還數度傳出爆炸聲響，56歲范姓員工一度受困在廠房頂樓，四周遭火勢及濃煙包圍，最後在消防員協助下順利獲救。圖／彰化消防局提供

爆炸 頂樓 彰化

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