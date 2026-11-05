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台南男工地前揮舞「這把刀」嚇壞路人 慘遭警方依社維法送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

30歲何姓男子昨下午在北區林森路三段一處工地前揮舞疑似刀械，令路過人車嚇了一大跳，有人隨即報警處理，台南市警五分局開元派出所循線通知何到案說明，經查無殺傷力的塑膠製玩具刀，他說，覺得好玩帶它出門散步，並無傷人意思，警詢後依涉違反社會秩序維護法送辦。

開元所所長洪士雄說，昨晚8時許接獲民眾報案，稱有路人持刀揮舞，受理後通知何男到案說明，經查是把塑膠製的玩具刀，不具殺傷力，全案依違反社會秩序維護法送辦。

目擊者說，她真的是很害怕，有人知道這個人在幹嘛嗎？「我現在完全不敢走在外面了」她說。她將目擊經過PO上社群，隨後也報警處理。當下也有其他民眾報警，警察說，正在調查中。

此文一出也引發討論，附近住戶說，附近有國小，也有幼稚園，擔心校園及學童安全。隨後，目擊者也更新其發展，她表示，後來有得知消息，附近居民去詢問里長，說那是玩具刀，終於結束這場鬧劇。

警方循線通知何男到案說明，經查無殺傷力的塑膠製玩具刀，他說，覺得好玩帶它出門散步，並無傷人意思，警詢後依涉違反社會秩序維護法送辦。圖／讀者提供
警方循線通知何男到案說明，經查無殺傷力的塑膠製玩具刀，他說，覺得好玩帶它出門散步，並無傷人意思，警詢後依涉違反社會秩序維護法送辦。圖／讀者提供

警察 台南 工地

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