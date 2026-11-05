蘇震清兒媳…里港鄉長候選人藍婉茜涉賄交保 臉書發文：沒做違法事情

前立委蘇震清的兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜涉假借藍氏宗親會名義，餐會免費招待選民，遭檢方偵辦，檢方3日聲押，法院裁定20萬交保，屏東地檢署提抗告。藍婉茜今5日在臉書發文表示，她沒有做違法事情。

交保後，藍婉茜打破沈默，她昨先在臉書發文預告她7日晚間舉行廟口音樂會。今中午發文說明，她秉持守法原則，認真走好每一步，也一直希望用正面、理性方式參與選舉，尊重每位對手，是誰先栽贓陷害？是誰在抹黑？是誰先提出政見？她相信這個過程，大家都看在眼裡。

藍婉茜發文說，她擔任宗親會總幹事已經超過8年，宗親會每年有例行餐會。對她而言，這是多年來與宗親長輩相聚、維繫情誼的重要時刻。如今因為這起事件，讓許多年事已高的宗親長輩，從小看著她長大鄰居們，也受到調查與新聞關注影響，甚至有她目前因癌末而在安養院近90歲的親戚被送調查。

藍婉茜說，想到這些一直疼惜、愛護她的長輩，還有她的家人及剛滿周歲的女兒⋯因為這件事情而感到不安，「我真的非常心疼，也深深感到抱歉。懇請大家給予我的家人、宗親長輩及相關人士多一點理解與空間」，不要讓未經證實揣測，造成更多人的傷害。

「我自始至終都沒有做出違法的事情。」藍婉茜發文說，調查程序仍在進行，她已委任專業律師，依法配合調查，也會透過正式程序提出相關事實與證據，尊重司法，「相信事實終究能夠被完整釐清，還我清白。」

屏東地檢署調查，里港鄉長候選人藍婉茜、父親藍信義與競選團隊執行長蔡男、樁腳黃姓村長等4人，涉在今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，里港鄉某處辦免費餐會招待選民，遭檢方偵辦，檢方3日凌晨聲押藍婉茜與父親藍信義，法院裁定父女均20萬元交保。屏東地檢署不服會提抗告。