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台中高職進修部爆發校園衝突 學生親友入校協調不成動手毆打
台中市一所高職進修部昨晚爆發校園衝突，該校學生帶親友入校協調，雙方一言不合，一方動手毆打另一方，警方獲報到場已無衝突，將涉案人員帶回派出所釐清案情，但期間有當事人親友聞訊到派出所外關心，警方增派警力到場維持秩序，引發居民關注。
昨晚9時許，警方接獲報案稱有校園糾紛事件，立即派員前往查處，經瞭解學生甲、乙雙方協調糾紛，過程中衍生乙方人員出手攻擊甲方，警方到場時，現場已無衝突情事，僅雙方家長與校方人員在場調解，甲方暫不提出傷害告訴，警方遂將乙方涉案人員帶回光華派出所釐清案情。
不過，期間有當事人親友聞訊前來派出所外關心，因為人數多，為防止發生衝突，遂調派警力到場維持秩序。
警方指出，後續非相關人員經警方勸導後均即離去，未衍生其他不法情事，涉案人員依刑法妨害秩序罪偵辦，並配合校方加強校園安全維護。警方也呼籲同儕間若有糾紛，應循正當管道向學校老師或家長反映，切勿私下協調；警方對於校園暴力行為，均將依法嚴正究辦，絕不寬貸。
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