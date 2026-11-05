台灣松下湖口工廠爆炸大火！重機具開挖尋獲1失聯者 碳化嚴重待驗身分

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨近2時發生爆炸火警，火勢猛烈，消防人員歷經9小時40分鐘搶救，火勢才獲控制，但廠房內仍有餘火。新竹縣消防局今天上午再出動12輛消防車、23名警消，配合重型機具開挖廠房、逐層搜索，直到中午12時30分許，在A棟4樓發現一名失聯者，惟遺體全身焦黑、無法辨識身分，後續將採集DNA確認。

消防局今天上午啟動第二階段搜救任務，由第三大隊及新工分隊全體上班人員、湖口分隊出動2車3人，其餘3個分隊各派員支援，配合重型機具進行滅火及搜救，共計12車、23名警消投入現場救災。

搜救過程中，消防人員調派800型大型怪手持續開挖廠房外牆及屋頂，搭配湖口分隊31人射水防護，並由6組入室人員逐層搜索，另派2組怪手清除掉落物，配合警力搜尋失聯者。

直到中午12時30分許，搜救人員在A棟4樓發現一具遺體，因全身焦黑，已無法從外觀辨識身分，後續將透過DNA鑑定確認是否為失聯者，目前仍持續尋找另一名失聯者。

人員逐層搜索，另派2組怪手清除掉落物，配合警力搜尋失聯者。圖／新竹縣消防局提供