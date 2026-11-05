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嘉義溪口大貨車與機車路口相撞 70歲男子遭捲車底當場死亡
嘉義縣溪口鄉今早8時許發生死亡車禍，一輛大貨車行經閃黃燈路口時，與一輛行經閃紅燈路口的機車發生碰撞，機車騎士連人帶車倒地，機車遭捲入大貨車底，70歲男性騎士當場失去呼吸心跳，由救護車送往大林慈濟醫院搶救，仍因傷重宣告不治。
嘉義縣消防局表示，上午8時許接獲通報後，立即派遣救護人車前往，發現機車騎士身上有明顯外傷，已無呼吸心跳，現場遍布血跡，經現場緊急救護處置後，送往大林慈濟醫院救治，但仍回天乏術。
民雄警分局指出，大貨車駕駛行經閃黃燈號誌路口直行，與行經閃紅燈號誌路口直行的機車發生碰撞，詳細肇事原因及責任仍待警方調查釐清。閃黃燈路口應減速慢行，確認左右有無來車；閃紅燈路口則應先停車，確認無來車後再通過，避免憾事發生。
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