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礁溪鄉長張永德參選議員涉公款買行李箱送村鄰長 20萬交保

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉長張永德兩任屆滿轉換跑道參選縣議員，遭檢調懷疑以公款採購價值1000元行李箱，發送給村鄰長，涉及行賄，發動搜索並傳喚到案說明，檢察官漏夜複訊，諭知20萬元交保。

據了解，全案源於今年6月張永德涉嫌在村鄰長座談會中發放文宣行李箱給近400名村鄰長，期間涉及以口頭方式尋求支持。檢調查出，公所歷年不曾在村鄰長座談會上發送高價禮品，今年卻花費近40萬元公帑，採購單價約1000元的文宣行李箱發送，涉及假公濟私為選舉綁椿行賄。

宜蘭地檢署檢察官張立言指揮縣調站、縣警局刑警大隊偵辦，持宜蘭地方法院核發的搜索票，搜索礁溪鄉公所及張永德住處，傳喚通知14名相關人員，其中鄉代會主席游見璋以證人身分到案說明。

宜蘭地檢署表示，全案由主任檢察官陳怡龍、檢察官張立言、黃明正、林禹宏漏夜訊問後，認張永德涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，諭令交保20萬元。

張永德為國民黨籍，曾任5屆鄉代及兩屆鄉長，在地經營極深，因任滿轉戰縣議員，選前不到一個月遭檢調查辦賄選，也為選情增添變數。

宜蘭地檢署表示，目前已偵辦20多件賄選案，無論金錢或物品行賄，都會積通氬查辦，民眾若發現賄選情事，請勇敢提出檢舉。

宜蘭縣礁溪鄉長張永德參選縣議員，涉及以公帑採購行李箱分送村鄰長行賄，遭檢調查辦。圖／資料照、礁溪鄉公所提供
宜蘭縣礁溪鄉長張永德參選縣議員，涉及以公帑採購行李箱分送村鄰長行賄，遭檢調查辦。圖／資料照、礁溪鄉公所提供

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