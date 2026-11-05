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見警車突然加速露餡！ 3越南失聯移工落跑全遭逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區1輛轎車昨天遇見警車竟突然加速，反常舉動引起員警注意。警方上前攔查，車上3名男子，其中1人卻奪門拔腿狂奔，被警方追上攔下，查出3人是越南籍失聯移工，將他們移送移民署處理。

昨天上午8時40分許，高雄市警鳳山分局員警在鳳山區經武路與光遠路口，執行交通疏導勤務，發現1輛轎車突然加速，形跡可疑，員警隨即騎警用機車上前追查，直到鳳林路與光遠東路口攔下轎車。

員警要求車內人員配合盤查，其中1名男子突然趁隙拔腿逃跑，員警立即追上攔阻去路。

警方查出，車內3人分別為31歲范姓、22歲胡姓及25歲曹姓男子，均為越南籍失聯移工，將3人帶返派出所，全案依入出國及移民法，移送移民署高雄市專勤隊處理。

越南籍失聯移工共乘轎車遇警方突然加速，其中1人下車拔腿狂奔。記者林保光／翻攝
越南籍失聯移工共乘轎車遇警方突然加速，其中1人下車拔腿狂奔。記者林保光／翻攝

失聯移工 移工 越南

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