桃園觀音里長選前大撒幣每戶5000元！桃檢複訊15萬元交保

桃園市觀音區馮姓里長候選人，為求順利連任，涉嫌於今年7月間以每戶5000元向有投票權里民行賄，檢警調專案小組長期蒐證後，昨天兵分五路發動搜索行動，傳喚馮某、范姓和邱姓樁腳及2名涉案里民共5人到案說明；檢方複訊後，諭令馮男以15萬元交保，其餘4人請回。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，專案小組接獲情資，發現馮姓里長疑為爭取選舉支持，涉嫌以現金作為對價，向具有投票權的里民行賄。檢察長張春暉獲悉後，立即指派檢察官鍾瀚逸指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局中壢分局及大園分局共同組成專案展開調查。

專案小組經深入蒐證，認為案情已有相當進展，向桃園地方法院聲請搜索票獲准後，於昨天同步執行搜索，搜索範圍包括馮男、涉嫌擔任樁腳的范姓男子等人住處及服務辦事處合計5處，並通知相關人員到案說明。

檢察官訊問後，認定馮男等5人分別涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，以及刑法第143條投票收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。不過，檢方認為尚無羈押必要，諭知馮男以15萬元具保，其餘4人請回。

桃檢指出，公平、公正、乾淨的選舉是民主政治的基石，候選人應以服務熱忱及政見爭取選民認同，切勿心存僥倖，透過現金、餽贈禮品、招待餐會或旅遊等方式行求、期約賄選。

檢方也呼籲，民眾若遇候選人或樁腳以現金買票、餽贈禮物企圖影響投票意向，應勇於檢舉，可撥打24小時免費檢舉專線0800-024-099，檢舉人身分依法全程保密，查證屬實更可獲得高額檢舉獎金。桃檢強調，將持續查察選舉不法，杜絕買票歪風。