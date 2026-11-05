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台灣松下湖口廠火災2員工仍失聯 出動重型機具開挖搜尋

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨近二時發生爆炸火警，火勢猛烈，消防人員歷經九小時四十分鐘搶救滅火，昨天晚間仍有餘火，今早出動12車23名警消，配合重型機具進行滅火及搜救。

這場火警造成五名員工受傷、兩名本國籍員工失聯，事故發生於昨天凌晨1時58分，當時廠內約有20多名夜班員工在產線作業，台灣松下多層材料公司Ａ棟共有5層樓。

據轉述，疑似Ａ棟生產線突然傳出爆炸聲響，火勢隨即迅速蔓延。有員工回憶，爆炸前曾聽到疑似氣體外洩的「哧」聲，隨即緊急撤離，不到一分鐘，後棟便發生爆炸，大家只能拚命往外逃，而失聯的徐姓、姜姓兩名男子至今尚未找人。

對此，新竹縣消防局表示，今天早上9點日第三大隊及新工分隊全體上班人員、湖口分隊2車3人，其餘3個分隊各1車2名警消，配合重型機具執行滅火及搜救任務，共計12車23名警消現場救災。

新竹縣消防局今早說明，現場持續由800型大型挖土機從一旁的立達鋼鐵工廠方向開挖，並搭配射水防護，同時搜尋失聯民眾；A棟則持續由消防車組出水線進行射水防護。

台灣松下多層材料公司Ａ棟共有5層樓，此為起火點，現場持續由800型大型挖土機從一旁的立達鋼鐵工廠方向開挖。記者黃羿馨／製圖
台灣松下多層材料公司Ａ棟共有5層樓，此為起火點，現場持續由800型大型挖土機從一旁的立達鋼鐵工廠方向開挖。記者黃羿馨／製圖

火災 失聯 爆炸 台灣松下

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