車內嬉鬧竟開窗喊救命 台中警攔獲竟是惡作劇依法開罰

台中市翁姓男子（93年次）日前晚間搭楊姓友人轎車時，兩人在車內嬉鬧，他竟打開右前座車窗，對外大喊「救我！救我！我被綁架了！」，路旁民眾聽到以為發生刑案立即報案。警方啟動圍捕救援，等攔截找到他們，以及檢視車內狀況及相關影像後，才確認翁男以玩笑方式製造遭綁架假象，今依違反「社會秩序維護法」第63條規定，移請台中地方法院裁處。

警方說，當時晚間6時許，楊姓男子的車子行經霧峰街頭，坐在右前座的翁姓男子（22歲）竟打開車窗對向呼救，引起停等紅燈的其他駕駛人側目，擔心真有綁架案發生，因此立即報案。

霧峰警分局霧峰派出所員警後來在轄區內攔停到該車，當時翁已下車，楊姓男子（22歲）說是友人開玩笑亂喊的，但警方要他把翁找來，翁到時當面向警員說是開玩笑的，還直說抱歉。員警不敢大意，仔細查看車內狀況以及勘驗了車內行車紀錄，最後確認是一場惡作劇。

警方認為他們的行為已造成民眾恐慌及警力耗費，於是蒐集行車紀錄器及警員現場密錄器影像，依違反「社會秩序維護法」第63條規定，移請台中地方法院裁處。

警方呼籲，對於民眾報案均高度重視，尤其涉及人身安全之刑案，更會立即派員處理，民眾切勿以嬉鬧、惡作劇方式散布不實訊息，製造虛假危險情境，不僅耗費行政資源，甚至可能引發社會恐慌、耗費警力。為遏阻此類不當行為，警方將依法蒐證究辦，切勿以玩笑心態觸法。