32歲男反覆犯案偷13台車、還躲旅館規避查緝 中壢警逮人移送地檢

桃園市中壢區有民眾於社群表示，愛車停在愛國路停車場內，結果被32歲徐姓男子發現忘鎖車門偷竊零錢，中壢分局表示，徐男在此案查獲後，10月中旬又繼續犯案，警方發現徐男涉及13起竊盜案，且企圖規避查緝，警方於昨（4）日17時35分，在中壢區一處旅館將其拘提到案，詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局表示，經了解，近日網路反映的中壢區愛國路停車場車內零錢遭竊案，發生於9月17日，警方受理後積極調閱監視器追查，於48小時內即查明徐男身分，偵破該起竊案。

而在10月16日，興國派出所再受理民眾自小客車內手機遭竊案，經調閱監視器，發現徐男再度在停車場以拉車門方式行竊。警方主動清查相關案件，發現其涉及多起同類型竊盜案，考量其反覆犯案，為防制再犯，積極蒐證並向檢察官聲請拘票，將徐男拘提到案。

中壢分局指出，徐男以徒步方式移動，並不斷變換藏匿地點，企圖規避警方查緝。警方持續追查相關線索、掌握其行蹤，最終在旅館將其拘提到案，警方詢後依竊盜罪嫌移送偵辦，並建請羈押，以防制再犯。

中壢警分局長林鼎泰強調，對於反覆侵害民眾財產安全的竊盜行為，警方將積極蒐證、依法查緝，防制再犯。另提醒民眾，停車離開前務必確認車窗已關妥、車門已上鎖，貴重物品應隨身攜帶，避免留置車內，降低遭竊風險，另早起出門運動也請記得關門，以防有心人士趁隙闖入。

警方發現徐男涉及13起竊盜案，且企圖規避查緝，警方於昨（4）日17時35分，在中壢區一處旅館將其拘提到案，詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。圖／中壢分局提供