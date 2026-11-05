深夜驚魂！湖口住宅火警 5受困者逃陽台獲救 3人送醫

新竹縣湖口鄉德和路一帶4日晚間10點15分左右發生住宅火警，新竹縣政府消防局接獲民眾報案，派遣10車22人、另有義消21人支援。現場5樓有5名民眾受困於兩戶陽台，經消防人員搶救後全數安全救出，其中3人因嗆傷或身體不適送醫。

新竹縣政府消防局接獲民眾報案，立即派遣第三大隊及湖口、新工、新豐、山崎等消防分隊前往搶救，共出動10車22人，湖口分隊消防人員抵達現場時，發現建物4樓一側有明火竄出，屋主已自行逃出，但5樓仍有5名民眾受困。消防人員立即布署水線進入4樓進行滅火及排煙作業，支援消防人員則同步展開人命救援，成功將5樓兩戶陽台的5名受困民眾全數救出。

現場火勢於晚間10時55分撲滅，獲救民眾中，1人有輕微嗆傷情形，另2人因身體不適，均由消防救護人員送往湖口仁慈醫院檢查治療。詳細起火原因尚待火災調查人員進一步釐清。

新竹縣政府消防局提醒，住宅發生火警時，應保持冷靜，切勿冒險穿越濃煙逃生。若樓梯間已充滿濃煙，無法安全向外逃生，應選擇相對安全的室內空間，關閉房門阻隔濃煙，並撥打119告知受困位置，以利消防人員進行救援。

現場5樓有5名民眾受困於兩戶陽台，經消防人員搶救後全數安全救出，其中3人因嗆傷或身體不適送醫。圖／消防局提供