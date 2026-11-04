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人救到了！彰濱化學工廠大火 受困頂樓員工由雲梯車救下

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣線西鄉彰濱工業區從事化學原料與化學製品製造的聚輔實業公司，今天晚間6時3分1樓有機溶劑洩漏起火燃燒，廠房全面燃燒，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，在8時21分將他救下，8時32分撲滅。

消防局指出，聚輔實業股份有限公司這廠房有四層樓 ，內部存放大量易燃液體及可燃液體丙二醇單甲醚、丙二醇單甲醚醋酸脂、乙二醇5000公升，1樓有機溶劑洩漏起火燃燒，燃燒面積為100平方公尺，由於是易燃化學物品，火勢猛烈，還不時傳出爆炸聲。

消防局出動各式消防車25輛、救護車2輛、救災機器人2台、無人機1架、消防人員61人前往，部署泡沫水線搶救中。

消防人員動用無人機，發現有一名員工受困在頂樓，立即動用雲梯車，並搭射射水降溫，在8時21日順利將人救下。

由於廠區陷入火海，搶救困難，消防人員連夜灌救，在8時32分撲滅。由於散發出有毒氣體，彰化縣環保局派員前往監測，呼籲位在下風的居民要緊閉片窗。

彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供

彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供

彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供

彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供

彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區化學工廠大火，有一名員工受困頂樓，經消防人員動用雲梯車救援，順利在8時21分將他救下，8時32分撲滅。圖／消防局提供

化學 頂樓 彰化縣

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