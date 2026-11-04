包裹署名「習近平」放台鐵車廂想省運費 27歲宜蘭男：這樣沒人敢碰

27歲張姓男子異想天開，想把台鐵當成「免費快遞」，昨天陸續在宜蘭站把6箱寫有中國大陸國家主席「習近平」收的密封紙箱放在列車行李架後離去，企圖等列車抵達目的地，再以「遺失物招領」方式免費取件，孰料被列車長發現後曝光。鐵路警察局組專案小組追查，今天找到張男，警詢後依詐欺罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據了解，張姓男子為節省包裹運送費用，竟把歪腦筋動到台鐵列車上，他到案供稱若在包裹收件人欄位寫上習近平，「比較不會有人亂動」，因此在3日陸續把包裹放上台鐵列車，欲等包裹抵達樹林站，再出面以「遺失物」方式領回。

鐵警指出，3日中午12點53分獲報，台鐵217次太魯閣號行駛至南港站時，台鐵車長獲悉第6車置物架上有可疑密封紙箱查看，赫見收件人署名「習近平」報警，同時把箱子帶下車拆封檢視，所幸全是私人物品與廢棄單據，並無危險物品。

張男食髓知味，同一天仍繼續運送包裹，總共多達6箱；台鐵分別在3日下午3點30分，在417次普悠瑪號1車，以及晚上6點32分，在423次新自強號2車置物架上，發現另外4箱相同署名的包裹，當時包裹已隨列車抵達樹林站。

鐵警獲悉組專案小組偵辦，同時台鐵也提告詐欺「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者」，鐵警今天下午2點50分左右，在宜蘭縣抓到張男，認定他以涉嫌意圖詐取不法利益，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。

台鐵車廂昨天傳出4箱不明包裹，上面均署名中國大陸主席習近平，鐵警獲報今天下午找到涉案張姓男子。記者翁至成／翻攝

台鐵車廂昨天傳出4箱不明包裹，上面均署名中國大陸主席習近平，鐵警獲報今天下午找到涉案張姓男子。記者翁至成／翻攝