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北捷中山站外爆衝突！男屢撞紅絨柱遭工作人員壓制 多名員警到場處理
台北市中山商圈今下午有1名男子在商家舉辦活動時刻意碰撞現場紅絨柱，引發工作人員不滿，2人爆發肢體衝突，男子遭工作人員壓制在地，引發民眾關注並報警；警方表示，員警獲報介入時現場已無衝突情事，後續已將滋事男子帶返調查。
警方表示，男子下午5時許多次刻意碰撞活動主辦單位設置的紅絨柱，引起工作人員不滿、靠近理論，2人爆發肢體衝突，隨後男子遭工作人員壓制在地，有民眾見狀報警稱「北捷中山站外有人打架」，員警獲報到場時，現場已無衝突情事，但滋事男子不願配合警方確認身分，員警便將男子帶返警所查驗身分。
據悉，今下午中山商圈人潮密集，男子與工作人員發生爭吵，後續又遭壓制在地，過程引發關注，也有民眾將其錄影上傳網路；滋事男子疑長期情緒不穩，確切事發經過及原因，警方調查中。
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