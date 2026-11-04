為提升國人對國家安全議題的重視並強化全民防衛意識，法務部調查局推出115年「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」國家安全線上影展。圖：調查局提供

為提升國人對國家安全議題的重視並強化全民防衛意識，法務部調查局推出115年「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」國家安全線上影展，攜手知名串流平台CATCHPLAY，精選涵蓋國家安全、歷史記憶、民主自由、假訊息辨識及社會韌性等多元面向的優質影片，提供民眾線上免費觀賞。調查局期盼透過深具啟發性的影像故事，讓嚴肅的國安課題走入大眾生活，進一步厚植全民安全意識與民主素養，共同守護台灣的民主自由基石。

此次線上影展精心規劃三大核心觀影主題，分別為「回望歷史記憶」、「凝視當代衝突」及「建構未來韌性」，串聯不同時空背景與社會情境，呈現民主發展歷程及各類新型態挑戰。在「回望歷史記憶」單元中，精選紀錄冷戰時期台美機密任務的《疾風魅影－黑貓中隊》、榮獲奧斯卡最佳紀錄短片提名的《金門》，以及代表捷克角逐奧斯卡、重現布拉格之春政治風暴的《自由浪潮》等作品，帶領觀眾從歷史縱深反思和平與自由的珍貴代價。

面對網路資訊快速流通時代，影展亦特別著重假訊息辨識與社會韌性建構。片單涵蓋探討新聞造假與查證真相的真人真事改編電影，以及調查局自製、由莫允雯與江宜蓉等人主演的國安懸疑警匪片，剖析高科技商業機密竊取與國安防護的實務挑戰。調查局強調，當代假訊息操弄與認知作戰層出不窮，全民皆是安全防線不可或缺的一環，唯有提升獨立思考與資訊識讀能力，方能有效抵禦外部滲透與威脅。

「115年國家安全線上影展」已於CATCHPLAY專屬活動網站正式上線，除了提供精選影片免費觀影外，機關學校與團體亦可申請實體公播；活動期間網站更同步舉辦有獎徵答及徵文比賽，歡迎民眾踴躍參與，在光影流轉間感受島嶼脈動，凝聚守護家園的堅定力量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：強化全民防衛意識！調查局推國安線上影展 精選電影免費看