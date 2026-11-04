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台中預拌混凝土車撞護欄墜5公尺深邊坡 駕駛受傷送醫
台中新社區今天下午一輛預拌混凝土車由石岡往新社方向行駛，行經中正街一處左彎處，不明原因擦撞路旁水泥護欄，再撞擊電線桿墜落邊坡。駕駛多處擦傷送醫，警方釐清肇事原因。
台中市消防局今天中午12時51分接獲通報，新社區中正街與興宮路交叉口有一輛預拌混凝土車摔落5公尺深的邊坡，救護人員到場回報，男駕駛未受困，利用吊臂搭配繩索與籃式擔架等器材，將男駕駛吊掛至路面，但男子腿部疑似骨折，送醫救治。
東勢警分局初步了解，一名25歲男子駕駛預拌混凝土車，沿中正街由石岡往新社方向行駛，行經事故地點左彎處時，不明原因擦撞路旁水泥護欄，隨後再撞擊電線桿墜落邊坡。
警方指出，事故路段速限為50公里，現場無交通號誌，駕駛是否酒測待進一步檢測，目前未發現毒駕可疑跡象。員警將調閱周邊監視器畫面，釐清肇事原因。
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