影／男子到龍洞攀岩墜地 地形陡峭、海象不佳…空勤直升機吊掛再送醫

新北市貢寮區龍洞攀岩場今天再傳意外，黎姓男子攀岩時不慎墜落，所幸墜落高度僅約5公尺，消防人員到場救護時，意識清楚，但已無法行走。消防人員先以擔架將他固定，移往下方一處平台，再由空勤直升機協助吊掛到四季灣遊艇碼頭，再由救護車送醫急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12時35分接獲報案，指龍洞攀岩場有人墜崖待援。消防人員在下午1時30分抵達21歲黎男受困位置，檢傷發現肩部及後腦杓受傷，意識清楚，但無法行走。

消防局共出動16車31人前往救援，考量黎男傷勢和現場地形陡峭，救援動線困難，加上海象不佳，決定將固定在擔架上的黎男，緩步搬運到墜崖地點下方的一處平台後，由空勤直升機吊掛離開現場，並降落在四季灣遊艇碼頭，再由消防局救護車送往基隆長庚醫院治療。

黎姓男子今天在龍洞攀岩時墜落受傷，消防人員以擔架固定移往下方平台。空勤直升機吊掛到四季灣遊艇碼頭後，由救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

黎姓男子今天在龍洞攀岩時墜落受傷，消防人員以擔架固定移往下方平台。空勤直升機吊掛到四季灣遊艇碼頭後，由救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

黎姓男子今天在龍洞攀岩時墜落受傷，消防人員以擔架固定移往下方平台。空勤直升機吊掛到四季灣遊艇碼頭後，由救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

黎姓男子今天在龍洞攀岩時墜落受傷，消防人員以擔架固定移往下方平台。空勤直升機吊掛到四季灣遊艇碼頭後，由救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝